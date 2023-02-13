В Киеве рассказали, что мешает заключить мирный договор с Россией

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале рассказал, что США препятствуют заключению мирного договора Москвы и Киева. Об этом передает РИА Новости .

«Украина — это не субъект, а объект, она просто инструмент в руках Соединенных Штатов», — заявил он.

По словам Соскина, Украина могла бы давно подписать мирные соглашения с Россией, если бы Вашингтон не давал деньги и не поставлял оружие.

Ранее Соскин предупредил о риске свержения президента страны Владимира Зеленского из-за нарастания репрессий и неудач ВСУ.