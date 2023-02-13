В Канищеве пьяный водитель пытался спрятаться от полицейских во дворе

Рязанца отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

В Канищеве пьяный водитель пытался спрятаться от полицейских во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчину на Subaru заметили сотрудники ППС на окраине Канищева. Машина ехала неуверенно и полицейские предположили, что водитель иномарки пьян. На требование остановится водитель не отреагировал, а вместо этого поехал в сторону Семчина и завернул во двор.

Когда машину остановили, водитель отказался выходить и открывать дверь. Он уверял, что никуда не ездил. На место вызвали сотрудников Госавтоиспекции.

Медосвидетельствование показало у 54-летнего мужчины 1,271 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Рязанца отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.