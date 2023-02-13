В Калиниградской области пьяный мужчина ударил десятилетнюю девочку ногой в лицо

В Калиниградской области пьяный мужчина ударил десятилетнюю девочку ногой в лицо. Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет «Клопс».

Инцидент произошел в июне 2022 года. 50-летний местный житель пытался подняться на второй этаж, но на лестнице сидела девочка, которая отказалась его пропускать.

Тогда мужчина ударил девочку ногой по лицу и сбросил с лестницы. Когда к ней подбежала мать, он снова ударил ребенка ладонью по лицу.

Нападавшего задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.