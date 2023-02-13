В Хабаровском крае тигр загрыз охотника

В Хабаровском крае тигр загрыз охотника. Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет Lenta.ru.

Растерзанное тело мужчины нашли в Советско-Гаванском районе. Рядом с останками обнаружили следы, похожие на тигриные Погибшим оказался житель Сахалина. Он приезжал в Хабаровский край для охоты.

Родственники мужчины забили тревогу, когда он перестал выходить на связь.

Одежда охотника оказалась разодрана в клочья, на сапоге нашли следы зубов и когтей. Рядом с телом обнаружили охотничий карабин со следами крови и патроном в патроннике.

Расследованием гибели человека занялся региональный следственный комитет.