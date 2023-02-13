В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для работающих студентов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести налоговую льготу для студентов, совмещающих обучение и трудовую деятельность. Об этом передает RT .

В обращении депутат отметил, что многие студенты совмещают обучение и трудовую деятельность. По его словам, обучение на очном отделении университета либо колледжа и работа представляют повышенную нагрузку даже для молодых людей.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения налогового вычета — уменьшения на 0,5 размера регионального МРОТ налоговой базы при начислении НДФЛ с заработной платы в отношении лиц, совмещающих трудовую деятельность с очным обучением в высшем либо среднем специальном учебном заведении», — говорится в обращении.