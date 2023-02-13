В «Фотодоме» откроется выставка скульптуры и фотографии

В «Фотодоме» откроется выставка Антона Лытаева «Пространство. Ритм. Форма». Об этом сообщили в музейно-выставочном центре.

14 февраля в 18:30 «Фотодоме» откроется выставка Антона Лытаева «Пространство. Ритм. Форма».

В экспозицию вошли 16 скульптур и более 20 фотографий. Как отметили организаторы, в своих абстрактных работах автор предпринял попытку «освободить объекты от прямых смысловых нагрузок», в первую очередь, задавая скульптурам характер.

Фотографии, как отметил Антон Лытаев, «рождаются, обычно, между делом».

«Вижу в моей мастерской отличный план, интересный ракурс, падающий луч света — достаю телефон: все снимки, представленные на выставке, сделаны именно там», — рассказал автор.

Антон Лытаев родился в 1986 году в Пронске, музыкант, лидер группы «Ремонт гробов» поэт, скульптор. Выставка «Пространство. Ритм. Форма» продлится до 4 марта, адрес «Фотодома» — улица Почтовая, 58.Вход свободный, 0+.