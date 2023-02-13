В ДТП в Касимовском районе пострадали два водителя

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили подробности ДТП с двумя фурами в Касимовском раойоне.

В воскресенье, 12 февраля, примерно в 21:40 в Касимовском районе на 210 километре дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» 40-летний житель Захаровского района на грузовике «МАЗ» с полуприцепом столкнулся с грузовым автомобилем Daf с полуприцепом, за рулем которого был 58-летний житель Нижегородской области.

Оба водителя получили травмы, им оказали медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.

Один из водителей позже скончался в больнице.