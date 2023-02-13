Трусова высказалась об истерике после объявления результатов на Олимпиаде в Пекине

Серебряный призер Олимпиады 2022 по фигурному катанию Александра Трусова призналась, что до сих пор испытывает эмоции, когда пересматривает свою реакцию после объявления результатов Игр в Пекине. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По итогам турнира Трусова заняла второе место. Она эмоционально отреагировала на результат и расплакалась, реакция попала на видео.

«На вопросы про Игры в Пекине я могу отвечать спокойно. Бывает, я пересматриваю прокат. Когда пересматриваю свою реакцию, конечно, я плачу», — сказала Трусова.

Она добавила, что «ничего не могла с собой поделать».

«Очень сложно делать пять четверных, очень много сил было потрачено. Было обидно, что это не привело к тому, чего я хотела, — сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Александра Трусова — уроженка Рязани.