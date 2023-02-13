Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
-2°
Втр, 14
Срд, 15
-2°
ЦБ USD 73.63 0.84 14/02
ЦБ EUR 78.67 0.62 14/02
Нал. USD 74.01 / 77 13/02 18:13
Нал. EUR 78.57 / 80 13/02 18:02
Новости
Итоги года New
Публикации
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
9 февраля 16:38
4 899
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
9 февраля 17:00
3 894
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 15:29
6 656
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
11 102
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Трусова высказалась об истерике после объявления результатов на Олимпиаде в Пекине

Серебряный призер Олимпиады 2022 по фигурному катанию Александра Трусова призналась, что до сих пор испытывает эмоции, когда пересматривает свою реакцию после объявления результатов Игр в Пекине. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По итогам турнира Трусова заняла второе место. Она эмоционально отреагировала на результат и расплакалась, реакция попала на видео.

«На вопросы про Игры в Пекине я могу отвечать спокойно. Бывает, я пересматриваю прокат. Когда пересматриваю свою реакцию, конечно, я плачу», — сказала Трусова.

Она добавила, что «ничего не могла с собой поделать».

«Очень сложно делать пять четверных, очень много сил было потрачено. Было обидно, что это не привело к тому, чего я хотела, — сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Александра Трусова — уроженка Рязани.