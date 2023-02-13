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Студенты РГАТУ встретились с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком

8 февраля студенты Рязанского агротехнологического университета стали участниками встречи с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Об этом сообщили в вузе.

Отмечается, что такой формат общения с молодыми стали практиковать около двух лет назад.

«Всегда ли верующие правильно понимают слова Священного Писания и почему смысл некоторых слов и даже выражений из Библии ускользает от современного читателя? Причин тому несколько, и о них говорил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, выступая в лектории храма Сретения Господня», — рассказали в вузе.

Владыка рассказал о различных подходах к изучению Евангелия и обратил внимание на первостепенную важность языка, на котором излагается текст, на то, то многие слова при переводе искажаются и теряют полноту своего исконного значения и ясности. Также студенты узнали и о других аспектах, связанных с чтением и пониманием Нового Завета. В частности, митрополит Марк подробно говорил об особенностях каждого из четырех Евангелий и об их авторах.

Желающие могли задать лектору вопросы по теме встречи и в завершение участников мероприятия ждали угощения.