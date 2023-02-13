Сорокина заявила, что обрушившийся дом на проезде Грибоедова снесут

Мэр Рязани напомнила, что специальная комиссия признала дом небезопасным, а все жители переехали.

Елена Сорокина заявила, что обрушившийся дом на проезде Грибоедова снесут. Об этом мэр Рязани написала на своей странице «ВКонтакте» в понедельник, 13 февраля.

Она напомнила, что специальная комиссия признала дом небезопасным, а все жители переехали — кто-то остановился у родственников, других же разместили в помещениях маневренного фонда.

Также глава администрации сообщила, что жильцам дома окажут помощь в перевозке вещей, а при необходимости закупят мебель и оборудование.

По словам Сорокиной, после прохождения всех необходимых процедур власти будут готовить документы для сноса дома.

Напомним, 5 февраля в доме № 16 на проезде Грибоедова обрушилась кирпичная кладка стены и образовалась крупная трещина. В воскресенье, 12 февраля, у здания обрушилась часть стены.