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Школьница избила сверстницу в Карелии

В городе Сегеж в Карелии школьница ногами избила сверстницу и ударила ее несколько раз по голове и туловищу. Ролик опубликовали «ВКонтакте».

На видео все снял другой подросток, который и выложил запись в соцсеть. Об этом сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, пишет издание «Республика».

Отмечается, что информация о происшествии появилась 10 февраля.

«Уже работает комиссия по делам несовершеннолетних совместно с правоохранительными органами. В зависимости от того, какая степень причинения вреда потерпевшей будет установлена, будет принято решение о привлечении к ответственности», — отметил Сараев.

Он добавил, что ситуация требует реакции и наказания, которое будет зависеть от состояния здоровья потерпевшей, которую доставили в больницу.

«Здесь еще скорее всего будет привлечен к ответственности тот, кто снимал. Сделать съемку и выложить в сеть — это тоже деяние, за которое возможно наказание. Ребята старше 14 лет», — сообщил омбудсмен.