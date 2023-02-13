Рязанский суд оставил в СИЗО экс-советника бывшего вице-губернатора Грекова

В понедельник, 13 февраля рязанский областной суд оставил экс-советника бывшего вице-губернатора Владимира Арцыбашева в СИЗО.

Экс-советник бывшего вице-губернатора Владимир Арцыбашев подал апелляционную жалобу, чтобы обжаловать меру пресечения, вынесенную Железнодорожным районным судом. Ему назначили пребывание под стражей до 18 марта. На заседании экс-советник присутствовал по видеосвязи из стационара СИЗО.

Отметим, что заседание проходило в закрытом режиме по просьбе защиты Арцыбашева, так как будут исследоваться материалы, составляющие медицинскую и семейную тайну: сведения о состоянии здоровья и семейном положении.

Суд отказал в домашнем аресте Арцыбашеву и оставил его в СИЗО до 18 марта.

Напомним, Владимира Арцыбашева подозревают в махинациях при закупках уборочной и снегоуборочной техники. 9 февраля в рязанском областном суде перенесли заседание из-за того, что сторона защиты и подозреваемый не ознакомились с возражениями прокуратуры.