Рязанцев предупредили о метели

Непогода начнется вечером в понедельник, 13 февраля, и продлится до утра вторника, 14 февраля.

Рязанцев предупредили о метели. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Непогода начнется вечером в понедельник, 13 февраля, и продлится до утра вторника, 14 февраля. В регионе ожидается снег, местами сильный и переходящий в дождь, метель с ухудшением видимости и порывы ветра до 12-17 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица, возможны снежные заносы.

Ранее рязанцев предупредили о магнитных бурях в феврале.