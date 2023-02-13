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Рязанцев предупредили о магнитных бурях в феврале

Рязанцев предупредили о магнитных бурях в феврале. Об этом пишет ГТРК «Ока».

Мощность магнитной бури 12 февраля составила три балла. Следующее солнечное волнение достигнет рекордных пяти баллов. Оно ожидается 22 февраля.

«Геомагнитные бури будут идти одна за другой. Часть из них связаны с достаточно слабыми вспышками на солнце, а часть — связана даже не со вспышками… Взаимодействие солнечного магнитного поля и земного, без вспышек даже, приводит тоже к изменениям геомагнитной активности», — сообщил директор астрономической обсерватории РГУ имени Есенина Андрей Муртазов.