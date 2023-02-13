Представители Рязанского агротехнологического университета стали обладателями премии «Молодой ученый года»

9 февраля представителям Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.Костычева вручили премию губернатора Рязанской области «Молодой ученый года». Об этом сообщили в вузе.

В зале торжественных приемов правительства Рязанской области на церемонии награждения лауреатов премии по науке и технике губернатор Павел Малков отметил, что сейчас стоит задача обеспечить ускоренное внедрение передовых научных разработок, которые серьезно ускоряют развитие и повышают эффективность работы во всех отраслях.

По итогам 2022 года на конкурс поступило 70 работ от вузов региона. Премия губернатора «Молодой ученый года» была присудили 18-ти студентам, аспирантам и преподавателям рязанских вузов, в том числе двум представителям Рязанского агротехнологического университета Лилии Чигишевой и Михаилу Есенину за высокие результаты научно-исследовательской работы.

Ректор университета Александр Шемякин, присутствовавший на вручения премий, поздравляя участников и лауреатов конкурса с заслуженными наградами, подчеркнул: «Любая научно-исследовательская деятельность нацелена на решение актуальной проблемы. Уверен, результаты вашей научных исследований обязательно найдут применение в реальном секторе экономики и будут приносить определенную пользу для агропромышленного комплекса региона!».