Посольство США призвало американцев покинуть Россию

Посольство США рекомендовало гражданам своей страны не ездить в Россию в связи с военной операцией на Украине. Об этом говорится на сайте американского посольства в России.

«Не совершайте поездок в Россию из-за непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских вооруженных сил на Украину», — говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

Также в сообщении предупредили граждан США о «потенциальном преследовании» граждан с целью задержания, применения местного законодательства, а также рекомендовали воздержаться от поездок из-за ограниченного числа рейсов и ограниченной возможности оказывать помощь гражданам США в России и предупредили о возможности терроризма.

«Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну», — подчеркнули в посольстве.

Кроме того, как отмечается в сообщении, российские власти могут отказать в признании гражданства США лицам с российско-американским гражданством, отказать в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу.