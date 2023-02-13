На начало 2023 года рязанцы положил на счета в банке 208 миллиардов рублей

На начало 2023 года рязанцы положил на счета в банке 208 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения центробанка.

За год сумма вкладов выросла на 13,2 процентов. Из них рублевые вклады составили 96,2%.

В ЦБ пояснили, что прирост накоплений происходил как за счет срочных вкладов, так и за счет средств на текущих счетах. Начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин пояснил, что для оценки реальной доходности депозита надо учитывать не прошлую, а будущую инфляцию.

«Например, в этом году инфляция будет, по оценкам Банка России, 5-7%, а ставки по годовому вкладу в последнее время составляют примерно 7-8% годовых», — пояснил Ларин.

Также сообщается, что в декабре 2022 года остаток средств на счетах вырос на 8,1% по сравнению с декабрем 2021 года.