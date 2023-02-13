Медведчук заявил, что экс-президент Украины Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс

Виктор Медведчук заявил, что экс-президент Украины Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс. Об этом председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» рассказал в интервью белорусскому телеканалу СТВ, пишет РИА Новости .

Политик рассказал, что Петр Порошенко несколько раз просил его быть посредником в этом вопросе, но у президента России Владимира Путина была другая позиция.

«В те годы Путин постоянно подчеркивал в своих официальных интервью, что Донбасс — это Украина. Когда президент России Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс — это Украина, Порошенко пытался от него избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен», — сказал политик.

Также Медведчук отметил, что минские процесс по прекращению конфликта в Донбассе был попыткой оттянуть время для подготовки к дальнейшей войне. По его словам, киевский режим стремился реализовать политическую волю, которая не подразумевала мирного урегулирования. Политик подчеркнул, что это свидетельствует о «двойной морали» как европейских лидеров, так и Порошенко с Зеленским.

Что же касается политической воли украинских властей, то она была направлена на проведение по указаниям стран Запада боевых действий и создание плацдарма для противостояния России, которая продолжала защищать интересы людей, живущих на территории Донбасса, резюмировал Медведчук.