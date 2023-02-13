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«Капитал» помог осуществить мечту мальчика из Шацкого района
В рамках акции компания помогла исполнить желание мальчика из села Черная Слобода Шацкого района и подарила ему трехколесный велосипед.

«Капитал — строитель жилья!» в новогодние праздники стал участником всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщили в компании.

«Мы стремимся, как можно чаще быть партнерами добрых акций и радовать ребят полезными подарками, которые направлены на развитие навыков, которые помогают реализовать заложенный в детях потенциал. Каждый ребенок ждет исполнения своего желания в новогоднюю ночь и доброго волшебника на своем пути», — рассказали в «Капитале».

В рамках акции компания помогла исполнить желание мальчика из села Черная Слобода Шацкого района и подарила ему трехколесный велосипед.

«Мы не смогли пройти мимо письма мальчика и осуществили его заветную мечту! Что может быть лучше счастливых глаз ребенка? Он был в восторге от полученного подарка, а мы в свою очередь получили прекрасную возможность совершить добрый поступок в новогодние праздники и зарядиться атмосферой искреннего счастья. Рады, что еще один ребенок теперь точно знает, что чудеса случаются», — рассказал «Капитал — строитель жилья!».