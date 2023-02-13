Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
Втр, 14
Срд, 15
-3°
ЦБ USD 72.79 -0.1 11/02
ЦБ EUR 78.05 -0.27 11/02
Нал. USD 74.31 / 79.25 13/02 14:00
Нал. EUR 78.56 / 80 13/02 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
9 февраля 16:38
4 661
Упал, сжался, вырос. Что происходит на рынке жилья в Рязани, и как пов...
В неспокойном 2022 году рязанский рынок недвижимости пе...
9 февраля 17:00
3 686
Жители сгоревшего дома в центре Рязани двенадцать лет ждут квартиры
Дом № 16 на пл. Соборной сгорел в 2010 году. Три года с...
7 февраля 15:29
6 459
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
10 921
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Кадыров заявил, что у ВС РФ есть живая сила, чтобы «забрать» Киев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что ВС РФ готовы дойти до Киева и забрать его, если президент Владимир Путин отдаст такой приказ. Об этом он сообщил в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1″, передает „Радио Sputnik“.

"У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев. Сегодня, если будет приказ Верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — у нас все подразделения, все до единого готовы. А дальше — как примет решение президент», — сказал Кадыров.

Он также призвал «забрать» Одессу и Харьков, чтобы обезопасить Россию.