Кадыров заявил, что у ВС РФ есть живая сила, чтобы «забрать» Киев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что ВС РФ готовы дойти до Киева и забрать его, если президент Владимир Путин отдаст такой приказ. Об этом он сообщил в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1″, передает „ Радио Sputnik “.

"У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев. Сегодня, если будет приказ Верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — у нас все подразделения, все до единого готовы. А дальше — как примет решение президент», — сказал Кадыров.

Он также призвал «забрать» Одессу и Харьков, чтобы обезопасить Россию.