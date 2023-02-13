Кадыров выразил готовность «пойти на Америку» по приказу Путина

Он также добавил, что попытки Запада развалить Россию «тянутся еще с 90-х годов».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов по приказу верховного главнокомандующего отправиться на США. Об этом он написал в Telegram-канале .

«Если будет приказ Верховного главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что попытки Запада развалить Россию «тянутся еще с 90-х годов».

«Границы России меняются только тогда, когда она сама этого захочет», — написал Кадыров.