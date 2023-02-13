Генсек НАТО признался в подготовке альянса к конфликту на Украине с 2014 года

Генсек НАТО признался в подготовке альянса к конфликту на Украине с 2014 года. Об этом Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе пишет РИА Новости .

По словам политика, конфликт на Украине начался в 2014 году, после чего Североатлантический альянс начал усилять восточный фланг. Увеличилось также количество учений и расходы на оборону.

Он отметил, что российская спецоперация «не изменила альянс», а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны.

Столтенберг отметил, что начало российской специальной военной операции не стало неожиданностью для НАТО.