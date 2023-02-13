Генерал Гурулев заявил, что Польша готовит армию против России

Гурулев отметил, что «это — второй эшелон НАТО», готовый войти в сражение против российских сил.

Член комитета Госдумы России по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев заявил, что Польша готовит армию против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Враги говорят, что не поставят украинцам самолеты, говорят, что нет боеприпасов. Тем временем Польша армию создает для „защиты от Западной Украины“, если она туда пойдет наводить порядок. Есть факт — Польша разворачивает свои войска, вооружается, призывает резервистов, готовит армию», — написал депутат.

Гурулев отметил, что «это — второй эшелон НАТО», готовый войти в сражение против российских сил.

«Этот момент не за горами, в Польшу интенсивно поставляют оружие, к апрелю-маю они создадут ударные группировки», — добавил он.

Генерал призвал уделить внимание Калининграду и защите Белоруссии.

«Это серьезный вызов, мы к нему должны быть готовы», — написал Гурулев.