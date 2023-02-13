Ефремов попросил суд прекратить производство по его ходатайству о замене срока принудительными работами

С чем связан его отказ — не уточняется.

Актер Михаил Ефремов попросил суд прекратить производство по его ходатайству о замене срока принудительными работами. Об этом пишет РИА Новости.

В конце января Ефремов обратился в суд с просьбой заменить оставшийся ему срок в колонии на принудительные работы. С чем связан его отказ — не уточняется.

Напомним, в июне 2020 года актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Ефремов сел за руль внедорожника в нетрезвом состоянии, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком, которым управлял рязанец Сергей Захаров. В результате аварии последний скончался в больнице. Ефремова приговорили к 7,5 года колонии.

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