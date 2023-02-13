Депутата Госдумы попросили вернуть из украинского плена двух мобилизованных рязанцев

Депутата Госдумы Андрея Красова попросили вернуть из украинского плена двух мобилизованных рязанцев. Об этом сообщили на сайте рязанского отделения партии «Единая Россия».

К депутату обратилась жительница Александро-Невского района с просьбой помочь вернуть из плена сына. Также поступило обращение от жительницы Рязани с просьбой вернуть из плена мужа. Андрей Красов пояснил, что переговоры по обмену пленными в постоянном режиме ведутся Министерством обороны совместно с уполномоченным по правам человека в России. Также большую поддержку по этому вопросу оказывает депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсаил Саралиев.

«Как и тысячи россиян, эти ребята заключил контракт, пошли защищать нашу Родину. Благодарю родителей за то, что воспитали настоящих патриотов. Сделаем все, чтобы они скорее вернулись домой», — сказал Андрей Красов.

К депутату также обратился рязанец, который проходил службу по контракту в составе 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Мужчина находился в зоне СВО до июля 2022 года, получил ранение, был контужен. У него имеются документы с медосвидетельствования. Он также прошел реабилитацию в ОКБ. Однако выплаты по ранению военнослужащему не поступили.

Красов пояснил, что мужчине нужно получить справку, подтверждающую прохождение службы в полку. Во время приема депутат связался с командованием профильных медицинских организаций.

«Бойца отправят в рязанский военный госпиталь. Там он получит дополнительное лечение. Совместно с командованием ВДВ поработаем вопрос о получении необходимых документов. Тогда положенные выплаты придут на счет рязанца», — отметил депутат.