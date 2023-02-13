Депутата Госдумы попросили вернуть из украинского плена двух мобилизованных рязанцев

Депутата Госдумы Андрея Красова попросили вернуть из украинского плена двух мобилизованных рязанцев. Об этом
К депутату обратилась жительница Александро-Невского района с просьбой помочь вернуть из плена сына. Также поступило обращение от жительницы Рязани с просьбой вернуть из плена мужа. Андрей Красов пояснил, что переговоры по обмену пленными в постоянном режиме ведутся Министерством обороны совместно с уполномоченным по правам человека в России. Также большую поддержку по этому вопросу оказывает депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсаил Саралиев.
«Как и тысячи россиян, эти ребята заключил контракт, пошли защищать нашу Родину. Благодарю родителей за то, что воспитали настоящих патриотов. Сделаем все, чтобы они скорее вернулись домой», — сказал Андрей Красов.
К депутату также обратился рязанец, который проходил службу по контракту в составе 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Мужчина находился в зоне СВО до июля 2022 года, получил ранение, был контужен. У него имеются документы с медосвидетельствования. Он также прошел реабилитацию в ОКБ. Однако выплаты по ранению военнослужащему не поступили.
Красов пояснил, что мужчине нужно получить справку, подтверждающую прохождение службы в полку. Во время приема депутат связался с командованием профильных медицинских организаций.
«Бойца отправят в рязанский военный госпиталь. Там он получит дополнительное лечение. Совместно с командованием ВДВ поработаем вопрос о получении необходимых документов. Тогда положенные выплаты придут на счет рязанца», — отметил депутат.