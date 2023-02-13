Депутат-единоросс застрелил человека на охоте

Депутат от «Единой России» Эчис-Балдир Нурзат на охоте застрелил человека. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Отмечается, что Нурзат был на охоте со знакомыми, они использовали тепловизоры. Депутат увидел в прицеле объект на расстоянии 100-150 метров и выстрелил из ружья.

Подъехав к месту, охотники увидели тело с огнестрельным ранением.

Охотники вызвали полицию самостоятельно. Возбужден уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Депутат находится под подпиской о невыезде.