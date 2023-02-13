Центральный федеральный округ стал лидером по количеству новых поставщиков X5 в 2022 году

В 2022 году X5 Group, продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», начала сотрудничать с 1 174 российскими поставщиками. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что лидером по числу новых поставщиков стал Центральный федеральный округ, где Х5 стала сотрудничать с 534 партнерами. 24 из них — индивидуальные предприниматели, также организация заключила контракты со 102 малыми и 369 микропредприятиями в ЦФО. В Москве, Подмосковье и Воронежской области партнерство с компанией заключили 321, 109 и 14 новых поставщиков соответственно.

В феврале X5 Group провела первую федеральную конференцию партнеров в сфере малого предпринимательства «Малому бизнесу — большую полку!». На встрече обсудили форматы совместной работы малого бизнеса с крупными компаниями в сфере ритейла.

Также в рамках форума поднимались вопросы мер государственной поддержки малых предпринимателей, юридические аспекты партнерства малого бизнеса и ритейла, инструменты финансирования, аспекты коммерческого сотрудничества.

В рамках конференции прошла торгово-закупочная сессия, в ходе которой поставщики могли ознакомиться с условиями работы и потребностями торговых сетей X5. Кроме того, на полях форума 77 производителей из 36 российских регионов представили свою продукцию в зоне дегустации.

«Эффективная работа малых форм хозяйствования и их объединений является обязательным условием формирования конкурентной среды в агропромышленном комплексе, развития сельскохозяйственного производства, обеспечения занятости и повышение доходов населения в сельской местности. Без преувеличения — это важная составляющая социального и экономического благополучия россиян. При этом вопрос реализации продукции фермерских хозяйств остается одним из основных для устойчивого функционирования предпринимательства на селе», — отметил первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин в ходе конференции.

«Много лет мы жили в условиях глобальной экономики, оценивая внутреннее производство как неэффективное по сравнению с доступным импортом. В условиях санкций мы наконец осознали, что массовый импорт — это слабые точки, которыми обязательно будут манипулировать недружественные страны для дестабилизации нашей экономики. Мы не можем позволить себе дальнейшее финансирование иностранных компаний. Товарами повседневного спроса в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров мы должны обеспечивать себя сами.

Считаем, что нужно подключать протекционистские меры и придерживаться жесткой политики, направленной на постепенное замещение импорта и импортных составляющих в потребительских товарах. Мы сейчас работаем над соответствующей инициативой. Необходимо ввести обязанность для ритейла иметь отечественный товар на полках в определенном количестве. И мы должны создать эффективные условия для производства востребованных товаров и гарантировать их сбыт. Именно увеличение сбыта является лучшим механизмом поддержки нашей промышленности и нашего фермерского хозяйства. Как только наши производители получат достаточно места на полке рядом с импортным товаром, они начнут развиваться, инвестировать в капитальные мощности, кадры, разработки. Неизбежно начнет снижаться себестоимость и расти качество. Это потянет за собой и другие отрасли: станки, оборудование, комплектующие, упаковку, научные разработки широкого профиля и многое другое, — заявил на конференции замглавы Минпромторга Виктор Евтухов — Я также уверен, что запущенные сегодня инициативы торговли с с/х производителями — это только первые шаги большого ритейла навстречу малому бизнесу. Вкупе с нашими программами развития оптовых рынков и малоформатной торговли — все это станет мощным драйвером развития каналов сбыта для фермеров и небольших производителей».

Руководитель ФАС России Максим Шаскольский подчеркнул, что служба поддерживает принятие торговыми сетями, в частности X5 Group, мер по упрощению доступа сельхозпроизводителей на розничные рынки продовольственных товаров на принципах саморегулирования.

«Заметным шагом навстречу поставщикам стал мораторий на штрафы за несвоевременную или в неполном объеме поставку товаров, также оплата поставляемых товаров в более короткие сроки, чем требуется законом, оптимизация порядка заключения договоров с поставщиками. Кроме того компания X5 в числе первых откликнулась на предложение ФАС России проявить ответственное поведение и добровольно ограничить наценки на отдельные позиции социально значимых продовольственных товаров для обеспечения их ценовой доступности для потребителя», — подчеркнул спикер.

По мнению руководителя ФАС России, такое саморегулирование в отрасли помогает оффлайн-ретейлу продолжать конкурировать с онлайн-платформами, которые все больше становятся основным каналом продаж для малого бизнеса, где товаропроизводители могут напрямую взаимодействовать с потребителем.

«Малые производители сельхозпродукции получают комплексную поддержку Корпорации МСП. При помощи „зонтичных“ поручительств бизнес привлекает дополнительное кредитование на развитие в случае, если залогового обеспечения недостаточно. Найти спрос со стороны крупных ритейлеров и переработчиков они могут на Цифровой платформе МСП.РФ. Для этого работает специальный сервис „Производственная кооперация и сбыт“, с помощью которого можно направить коммерческое предложение, например, в торговую сеть „Пятерочка“, — отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич. — Мы работаем как с заявками предпринимателей, так и осуществляем подбор поставщиков по запросам торговых сетей по востребованным и сезонным позициям».

«Сегодня более половины наших поставщиков — это малый бизнес, и работе с ним мы придаем особое значение. В прошлом году мы усилили работу с локальными поставщиками через взаимодействие с администрациями регионов, местные торгово-закупочные сессии и открытие „Фермерских островков“. Мы продолжим совершенствовать нашу работу с малыми компаниями и предлагать новые форматы партнерства и проекты, чтобы от этого выигрывали все стороны», — заявила президент X5 Group Екатерина Лобачева.

Участники конференции также смогли посетить магазины, распределительные центры и даркстор ритейлера для ознакомления со всей цепочкой движения товаров от поставщика до полки магазина.