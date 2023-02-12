Жительница Коми совратила подростка в петербургском хостеле

Девушка познакомилась с подростком 2007 года рождения в социальной сети за месяц до их встречи.

Жительнице Коми грозит срок за совращение подростка в хостеле Санкт-Петербурга. Следователи взяли подписку о невыезде с 20-летней девушки, передаёт РЕН ТВ.

Девушка познакомилась с подростком 2007 года рождения в социальной сети за месяц до их встречи. Потом молодые люди встретились в хостеле Санкт-Петербурга, где жительница Коми совершила в отношении подростка, которому ещё нет 16 лет, развратные действия.

Следователи возбудили в отношении девушки уголовное дело о развратных действиях, совершённых без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет (ч. 1 ст. 135 УК РФ).