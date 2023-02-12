Житель Пронского района убил собутыльника топором и ножом

Тело обвиняемый на автомобиле вывез в поле у села Гремяки Пронского района

Житель Пронского района убил собутыльника, ударив его по голове обухом топора и ножом в шею.

Как сообщает рязанский следком, преступление произошло 21 октября 2021 года в селе Тырново Пронского района. Между двумя собутыльниками произошла ссора. Во время нее 53-летний мужчина, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, убил знакомого.

Обвиняемый нанес несколько ударов обухом топора по голове жертве, а затем несколько ножевых ударов в область шеи. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Тело обвиняемый на автомобиле вывез в поле у села Гремяки Пронского района.

Убийство раскрыли по горячим следам, обвиняемый на основании ходатайства следователя заключен под стражу.

Дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) направлено в суд.

Фото СК России по Рязанской области