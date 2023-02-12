Зеленский подписал указ о санкциях против 200 лиц, связанных с Россией

Зеленский подписал указ о санкциях против 200 лиц, связанных с Россией. Об этом сообщает RT.

Документ опубликовали на сайте офиса президента. В список попал советник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, бывший руководитель аппарата Военно-промышленной комиссии Игорь Боровков, советник главы «Росатома» Ренат Карчаа, который сопровождал делегацию МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС.

Кроме того, там есть один гражданин Украины — Юрий Черничук, назначенный в конце ноября прошлого года на должность нового директора Запорожской АЭС.