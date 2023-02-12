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Военный аналитик: Украина не выпустит западные танки на фронт

Украина не выпустит западные танки на фронт, а станет снимать их в пропагандистских роликах для поднятия боевого настроения военных. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

«Я считаю, что пробные партии не доедут до линии фронта. Их будут беречь, пока не начнутся серьезные поставки. Эти пробные партии будут катать по полигону для постановочных съемок. Они нужны для видеосюжетов о победах украинской армии. У них очень сложная ситуация на фронте. Им необходимо как-то приободрять своих военнослужащих, наемников и население, в том числе, где черпаются кадры для мобилизации», — сказал Александр Михайлов.

Аналитик считает, что Украина не может обеспечить ремонт, ГСМ, боеприпасы для западной техники. Михайлов выразил мнение, что ожидание от западной техники завышено.

«Техника успешна при нормальных климатических условиях. На Украине же температура скатывается за минус, грязь, бездорожье, повышенная влажность, нет прямого доступа к нужным видам ГСМ и логистическим цепочкам, к которым так привыкли в НАТО с организацией своей службы войск», — объяснил военный эксперт.