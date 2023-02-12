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Военкор Сладков заявил о массовых сокращениях курсантов в рязанском училище ВДВ

Военкор ВГТРК Александр Сладков заявил о массовых сокращениях курсантов в рязанском училище ВДВ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, во время работы Анатолия Сердюкова офицеров сокращали по «пять-десять» человек, а курсантов выгоняли за «незачет» без права пересдачи.

«Из учебных взводов Рязанского десантного училища после сессии оставались по несколько человек, остальных отчисляли. Они просили остаться, это были личные человеческие трагедии, но их выгоняли. Это о количестве. А теперь о качестве: если командующий войсками сам не может показать обстановку на карте, это куда? В какие ворота? Если командир подразделения не может выйти на рубеж атаки? Это школа ребята, вернее полное её отсутствие», — написал Сладков.

Он заявил, что страна должна заняться реформами в военном образовании.