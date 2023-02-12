Во время землетрясения в Турции погиб ученик рязанской школы и его мама

Некролог появился на сайте общеобразовательного учреждения

Во время землетрясения в Турции погиб ученик рязанской школы № 1 и его мама. Некролог появился на сайте общеобразовательного учреждения.

Сообщается, что трагедия унесла жизни ученика 7Б класса Алима Каблана и его мамы Элены Каблан. Отмечается, что мальчик находился в Турции на лечении.

«Выражаем соболезнования их родным. Алим останется в памяти одноклассников и учителей очень веселым, открытым, добродушным парнем», — сказано в некрологе.

По последним данным, число погибших после землетрясений в Турции превысило 24 тыс.