В Забайкальском крае 70-летнего пенсионера подозревают в совращении восьмилетней девочки

В Забайкальском крае 70-летнего пенсионера подозревают в совращении восьмилетней девочки. Об этом сообщает местный СК.

По данным следствия, в январе 2023 года подозреваемый в своей машине совершил «иные насильственные действия сексуального характера, не связанные с половым контактом, в отношении восьмилетней девочки». Отмечается, что пострадавшая в силу возраста не понимала характер производимых с нею действий.

Подозреваемого задержали, из дома изъяли предметы, которые помогут доказать его вину. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления на сексуальный почве. Возбуждено уголовное по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).