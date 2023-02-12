В Татарстане пенсионерка попыталась поджечь отделение Сбербанка
На место прибыли несколько экипажей пожарных спасателей
В Татарстане пожилая женщина пыталась поджечь отделение Сбербанка, сообщает Teltgram-канал Baza.
В субботу, 11 февраля, женщина зашла в отделение банка города Азнакаево, облила банкоматы бензином, чиркнула спичкой и скрылась.
На место прибыли несколько экипажей пожарных спасателей. Известно, что при пожаре никто не пострадал. Личность женщины, совершившей поджог, установили, в настоящее время она находится в отделении полиции.
Подробности проиcшествия уточняются.