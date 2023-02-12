В строящейся башне в «Москва-Сити» произошел пожар

В строящейся башне в «Москва-Сити» произошел пожар. Об этом сообщает агентство «Москва».

"Пожар произошел на четвертом этаже строящейся башни MoscowTower. По предварительной информации, загорелся утеплитель и стройматериалы. Пожру присвоен второй ранг сложности", — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили выезд пожарных подразделений по сообщению о пожаре на Пресненской набережной.

«Горение стройматериалов происходит на четвертом этаже строящегося здания. Площадь возгорания составляет 50 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — заключили в пресс-службе.

По данным SHOT, движение по 1-му Красногвардейскому проезду ограничено.

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