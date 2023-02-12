В Москве обнаружили труп 16-летнего подростка

В Москве обнаружили труп 16-летнего подростка. Об этом сообщает МК.

По данным издания, 9 февраля, юноша попытался отпроситься на день рождения друга. Мать разрешила ему пойти, но до 21 часа. Недовольный подросток поругался с ней, возразив, что «все друзья уже употребляют алкоголь, а его воспитывают в тепличных условиях».

После конфликта на кухне, юноша покинул ее. Спустя некоторое время прохожие обнаружили его тело у дома. Отмечается, что в школе мальчик учился хорошо, и замечаний по его поведению не было.