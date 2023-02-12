В мэрии прокомментировали обрушение стены дома в Рязани

В мэрии прокомментировали обрушение стены дома в Рязани. В воскресенье, 12 февраля, в администрации заявили, что никто не пострадал.

«Сегодня вечером произошло обрушение угла дома 16 по проезду Грибоедова. Аварийно-спасательная служба работает на месте. Пострадавших нет. 5 февраля сотрудники ГОЧС огородили участок дома. По решению КЧС на основе оценки экспертной организации дальнейшее проживание в нем было признано небезопасным. Администрация города взаимодействовала с жителями по вопросу переселения, включая гостиницу маневренного фонда, центры соцобслуживания», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля в доме № 16 на проезде Грибоедова обрушилась кирпичная кладка стены и образовалась крупная трещина. По словам жителей дома, они неоднократно заявляли об аварийном состоянии дома, но власти не реагировали.

По решению КЧС с учетом оценки экспертной организации дальнейшее проживание в доме признано небезопасным. Жителям предоставили двухкомнатные отремонтированные помещения.

Часть жителей дома сначала остались жить в аварийном здании, но позже, 11 февраля, им предоставили номера в гостинице.