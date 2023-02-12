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В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, пишет «РИА Новости».

«Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», — сказал депутат.

Он отметил, что изменения нужны, из-за того, что у защитников Родины может не быть времени или возможности, чтобы ответить на выпады в их сторону, поэтому этим вопросом должно заняться государство. В пример Хамзаев привел командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, который, по словам депутата, подвергся критике, однако не имеет возможности ответить на оскорбление, потому что выполняет поставленные в рамках спецоперации задачи.