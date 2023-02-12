В ДТП в Новгородской области погибли два человека

В ДТП в Новгородской области погибли два человека. Об этом сообщает местное ГИБДД.

Авария на трассе «Нева» произошла 11 февраля, в зоне отдыха большегрузных транспортных средств. Водитель на Nissan «Pathfinder» совершил столкновение со стоящим грузовиком. После удара Nissan продолжил движение и совершил столкновение с другим большегрузом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля 1991 года рождения и пассажир переднего сиденья скончались на месте происшествия ещё до приезда скорой медицинской помощи.