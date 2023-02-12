В ДТП в Дагестане погиб 16-летний подросток

В ДТП в Дагестане погиб 16-летний подросток. Об этом сообщает местное МВД.

11 февраля на 410-м километре дороги «Астрахань-Махачкала» 40-летний житель Тарумовского района на «Приоре» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Renault под управлением 57-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Приоры» и его 16-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё один 14-летний пассажир автомобиля с травмами доставлен в больницу.