У недавно расселенного дома в Рязани рухнула часть стены

У недавно расселенного дома в Рязани рухнула часть стены. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Вовремя переселили людей из дома на проезде Грибоедова», — написал автор фотографии.

Напомним, 5 февраля в доме № 16 на проезде Грибоедова обрушилась кирпичная кладка стены и образовалась крупная трещина. По словам жителей дома, они неоднократно заявляли об аварийном состоянии дома, но власти не реагировали.

По решению КЧС с учетом оценки экспертной организации дальнейшее проживание в доме признано небезопасным. Жителям предоставили двухкомнатные отремонтированные помещения.

Часть жителей дома сначала остались жить в аварийном здании, но позже, 11 февраля, им предоставили номера в гостинице.