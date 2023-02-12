Серьезное ДТП в Рязанской области попало на видеорегистратор

Серьезное ДТП в Рязанской области попало на видеорегистратор. Ролик опубликовали в группе «Главная дорога» «Вконтакте».

"Хотел совершить опережение на трассе М5 в Рязанской области. Выехал на полосу, а она оказалась заснеженной и машину занесло и она улетела в кювет. Слава богу, все живы и здоровы остались. Машина в плохом состоянии — Лада Гранта", — говорится в подписи к сообщению.

Судя по данным видеорегистратора, ДТП произошло в Путятинском районе 4 февраля, в 4:30. Внутри машины находились дети.