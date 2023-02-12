Российские военные за сутки уничтожили до 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные за сутки уничтожили до 100 украинских солдат на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На этом участке штурмовая и армейская авиация, артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы группировки войск „Центр“ поразили подразделения противника в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества», — отметил Конашенков.