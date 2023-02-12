Путин оценил героизм морских пехотинцев на СВО

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку героизму морских пехотинцев, участвующих в в специальной военной операции. Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал отрывок из программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», в котором прозвучало соответствующее заявление.

Президент сделал его по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Пехота морская работает прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», — отметил Путин.