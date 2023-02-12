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Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли населенный пункт Красная гора под Бахмутом
Пригожин также подчеркнул, что населенный пункт был взят именно силами ЧВК

Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли населенный пункт Красная гора, находящийся под Бахмутом.

Пригожин также подчеркнул, что населенный пункт был взят именно силами ЧВК.

«На Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 километров, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК Вагнер, которые и возьмут Бахмут», — передала слова Пригожина его пресс-служба.

Фото пресс-службы Евгения Пригожина