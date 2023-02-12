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Пригожин рассказал, сколько заключенных из ЧВК «Вагнер» возвращается в колонии

После окончания действия контракта с ЧВК «Вагнер» обратно в колонии возвращается 0,38% заключенных. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.

«Процент возвращаемости после первого месяца дома был плюс-минус пять процентов в среднем по стране. Сейчас месяц держится — 0,38%. Это единицы», — сказал Евгений Пригожин во время ответа на вопросы бывших заключенных.

Также Пригожин посоветовал им контролировать себя после выхода на свободу.

«Когда приедете на волю, помните, что избыток есть адреналина. Кран у себя внутри перекрывайте», — заключил он.

Ранее Пригожин сообщал о помиловании 20 заключенных, вступивших в ряды ЧВК.