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Политолог Марков спрогнозировал, что украинский конфликт продлится 10-20 лет

Российский политолог Сергей Марков спрогнозировал, что украинский конфликт продлится 10-20 лет. Об этом сообщает МК.

Эксперт объяснил, что безопасности США и ЕС ничего не угрожает, а потери военных, которые находятся на территории Украины, минимальны. «Россия тоже большая страна. Ее ресурсов хватит на годы и десятилетия противостояния», — отметил следом политолог, указав, что экономика России не упала, а уровень жизни упал незначительно.

Что касается Украины, то Марков обратил внимание на ее мобилизационный потенциал.

«Если предположить, что потери военных ВСУ около 100 тысяч за год, это значит, что за 10 лет потери Украины будут всего 1 миллион человек, это 3% от населения, — написал он. — Поэтому в том формате, как война идет, она вполне может идти и 10 и 20 лет».