Почти треть россиян выбрали свою профессию под впечатлением от просмотренных фильмов

Самыми вдохновляющими оказались фильмы «Дьявол носит Prada» и «Волк с Уолл-стрит».

Почти треть россиян выбрали свою будущую профессию под впечатлением от просмотренных ими фильмов, сообщает агентство ТАСС .

Самыми вдохновляющими оказались фильмы «Дьявол носит Prada» и «Волк с Уолл-стрит». Эти фильмы повлияли на выбор профессии маркетологов, специалистов из сферы рекламы, PR. IT-специалисты были поклонниками фильмов «Игры разума» и «Железный человек».

Интересно, что о влиянии фильмов на выбор будущей профессии чаще говорили мужчины.