Над Канадой сбили неопознанный объект
В небо поднимался американский истребитель F-22
Над Канадой сбили неопознанный объект. О происшествии сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, информирует ТАСС.
«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. НОРАД (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки — ред.) сбило объект над Юконом», — заявил Трюдо. Он также отметил, что объект сбил американский истребитель F-22.
Ситуацию канадский премьер обсудил с президентом США Джо Байденом.